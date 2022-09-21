شويغو يُعلن دعم جبهة دونيتسك بقوات من المجموعة العسكرية المقاتلة في إيزوم وبالاكليا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه تم إعادة انتشار وتموضع ونقل المجموعات العسكرية الروسية في إيزيوم وبلاكليا إلى دونيتسك لتعزيز قواتنا في تلك المنطقة