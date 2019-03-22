بيسكوف يؤكد أن تصريحات ترامب بشأن الجولان تؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم (الجمعة) أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية لا تخدم التسوية وتزيد من زعزعة استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيسكوف للصحفيين -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية: "بالطبع، يمكن أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط.. على أي حال، فإن هذه الفكرة في حد ذاتها لا تسهم بأي شكل من الأشكال في أهداف وغايات التسوية في الشرق الأوسط، وإنما العكس من ذلك".

وأضاف بيسكوف: "إنها مجرد دعوة حتى الآن، ونأمل أن تبقى كذلك".

جدير بالذكر أن ترامب كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس الخميس، "أنه بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".