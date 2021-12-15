حريق يحاصر 150 شخصًا على سطح مبنى في هونج كونج

تجز نحو 150 شخصا، الأربعاء، على سطح مبنى مركز التجارة العالمي في هونج كونج الصينية بسبب حريق. وقالت الشرطة إن الحريق التهم جزءا من المبنى الواقع في حي كوزواي باي التجاري المزدحم.وأضافت الحكومة أن رجال الإطفاء كانوا يكافحون ألسنة اللهب بمضختي ماء واستخدموا سلالم وأجهزة تنفس في محاولة لإنقاذ المحاصرين.