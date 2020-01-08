نتنياهو يعلن أن إسرائيل تقف بشكل كامل مع الولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "تقف بشكل كامل مع الولايات المتحدة"، في أول تعليق بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.