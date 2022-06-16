مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في وسط سلوفاكيا
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مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في وسط سلوفاكيا

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العرب اليوم - مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في وسط سلوفاكيا

سلوفاكيا- العرب اليوم

لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 5 آخرون اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق فى مبنى سكنى فى بلدة "هاندلوفا" بوسط سلوفاكيا.

 

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مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في وسط سلوفاكيا مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في وسط سلوفاكيا



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