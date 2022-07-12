وزارة الدفاع الروسية تُعلن القضاء على نحو 400 مرتزق أجنبي في أوكرانيا خلال 3 أسابيع
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وزارة الدفاع الروسية تُعلن القضاء على نحو 400 مرتزق أجنبي في أوكرانيا خلال 3 أسابيع

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تُعلن القضاء على نحو 400 مرتزق أجنبي في أوكرانيا خلال 3 أسابيع

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ما يقرب من 400 مرتزق أجنبي معظمهم من بولندا تم القضاء عليهم في أوكرانيا خلال ثلاثة أسابيع.

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وزارة الدفاع الروسية تُعلن القضاء على نحو 400 مرتزق أجنبي في أوكرانيا خلال 3 أسابيع وزارة الدفاع الروسية تُعلن القضاء على نحو 400 مرتزق أجنبي في أوكرانيا خلال 3 أسابيع



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