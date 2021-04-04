البابا فرنسيس يدعو إلى تشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقرا
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البابا فرنسيس يدعو إلى تشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقرا

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العرب اليوم - البابا فرنسيس يدعو إلى تشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقرا

البابا فرنسيس
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البابا فرنسيس يدعو إلى تشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقرا البابا فرنسيس يدعو إلى تشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقرا



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