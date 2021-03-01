الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على حي الروضة وسط مدينة مأرب
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الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على حي الروضة وسط مدينة مأرب

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العرب اليوم - الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على حي الروضة وسط مدينة مأرب

الحوثيون
عدن - العرب البوم

الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على حي الروضة وسط مدينة مأرب

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الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على حي الروضة وسط مدينة مأرب الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على حي الروضة وسط مدينة مأرب



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باريس ـ العرب اليوم

على مرّ السنوات، تحوّلت مناسبة حفل جوائز الغولدن غلوب The Golden Globe Awards من حفل تكريمي للفنانين والممثلين على أعمالهم، إلى حفل ينتظره عشاق الموضة حول العالم للتمتّع بإطلالات حفل الغولدن غلوب للنجمات على السجادة الحمراء والتي تتميّز كل عام بالأناقة والسحر وتحمل توقيع أشهر وأهم دور الأزياء العالمية.جمعنا لكن مجموعة من أجمل إطلالات حفل الغولدن غلوب على مرّ الزمن، قبل إنتشار فيروس كورونا الذي حرمنا من التمتّع بالمهرجانات الكبيرة، والتي إن كانت تحصل فبحضور محصور أو تحوّلت إلى حفلات إفتراضية. تركت العديد من النجمات علامات فارقة لا تُنتسى في عالم الموضة من خلال إطلالات حفل الغولدن غلوب، مثل جينيفر لوبيز التي تخطف الأنظار تقريباً كل عام دون إستثناء بإطلالاتها الساحرة، فيما أحدثت بعض النجمات صدمة على السجادة الحمراء بإطلالات غير تقل...المزيد

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