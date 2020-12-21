الأردن يدين العمل الإرهابي في بغداد

أدانت الحكومة الأردنية اليوم العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان ووقوفها إلى جانب العراق في وجه كل ما يهدد أمنه، وأمن شعبه، ويهدد أرواح الأبرياء، ويستهدف زعزعة الأمن، والاستقرار في البلاد.