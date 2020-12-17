الرئاسة الفرنسية تعلن إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

أعلن قصر الإليزيه الفرنسي، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، حصول بلاده على 1.16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نهاية العام الجاري 2020.