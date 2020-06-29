وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا بحريق في مستشفى في مصر

لقي 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا حتفهم وأصيب 7 آخرين، في حريق بمستشفى بمدينة الإسكندرية شمالي مصر.وقالت مصادر إن الحريق وقع داخل المستشفى الخاص نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف داخل وحدة العناية المركزة، بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية.