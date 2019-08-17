الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم عدة أهداف متفرقة في قطاع غزة .

وأفادت مصادر محليه في غزة، أن طائرة إسرائيلية قصف هدفا شرق حي التفاح شرق غزة بصاروخين، فيما استهدفت بصاروخ أرض زراعية شرق المحافظة الوسطى، إضافة لأرض زراعية أخرى شرق دير البلح، دون الإعلان عن وقوع إصابات.