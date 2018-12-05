الناتو يقرر تمديد وجوده في أفغانستان حتى عام 2024

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن الناتو قرر تمديد وجوده في أفغانستان حتى عام 2024 لدعم القوات الحكومية الأفغانية.

وقال ستولتنبرغ خلال كلمة افتتاحية قبيل انعقاد الاجتماع الثاني من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل: "قررنا تمديد وجودنا في أفغانستان حتى 2024 وتمكين القوات الأفغانية للعمل على محاربة الإرهاب بأنفسهم وجلب الأمن للمنطقة".

نقلًا عن سبوتنيك