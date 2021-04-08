حكم بالمؤبد على محمود عزت بعد إدانته بالتحريض على القتل بقضية مكتب الإرشاد
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حكم بالمؤبد على محمود عزت بعد إدانته بالتحريض على القتل بقضية "مكتب الإرشاد"

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العرب اليوم - حكم بالمؤبد على محمود عزت بعد إدانته بالتحريض على القتل بقضية "مكتب الإرشاد"

محكمة جنايات القاهرة
القاهرة - العرب اليوم

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة القيادي السيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".وعاقبت المحكمة المتهم السيد محمود عزت بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، وحاتم مصطفى كامل، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد سعيد.وتضمن أمر الإحالة، أنه فى يوم 30 يونيو 2013، وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه عبد الرحمن كامل، وآخرين حيث عقدوا العزم على قتل أي متظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وشمل أمر الإحالة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، فى ذات الزمان والمكان بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهمين سبق الحكم عليهم آخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

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حكم بالمؤبد على محمود عزت بعد إدانته بالتحريض على القتل بقضية مكتب الإرشاد حكم بالمؤبد على محمود عزت بعد إدانته بالتحريض على القتل بقضية مكتب الإرشاد



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