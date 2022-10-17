مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتدي على المرابطات

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، خاصة في المنطقة الشرقية منه.