مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات مقدسية للرباط فيه الثلاثاء والأربعاء

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وسط دعوات مقدسية لتكثيف الرباط في الأقصى باليومين المقبلين بمناسبة ما يدعونه "عيد المساخر اليهودي".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ببيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.