الإمارات ترفض منح تأشيرة دخول لمفتي القدس وتفتح أبوابها للصهاينة

كشف مصدر فلسطيني، أمس الثلاثاء، أن دولة الإمارات رفضت إصدار "تأشيرة دخول"، لمفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لحضور مؤتمر دولي... في وقت تفتح فيه دولة الإمارات أبوابها للوفود السياسية والعسكرية والأمنية ولـ"السواح" الصهاينة، مع تهليل وترحيب من قبل المسؤولين الإماراتيين وباللغة العبرية، كما فعل نائب مدير السياحة في إمارة رأس الخيمة محمد خاطر، الذي قال لـ"الإسرائيليين" وباللغة العبرية: "بروخيم هبائيم" (أهلا وسهلا بالاسرائيليين)

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصدر (تحفظت عن ذكر اسمه)، قوله إن السلطات الإماراتية، لم تصدر تأشيرة لمفتي القدس لحضور مؤتمر دولي يعقد على أراضيها، وكان من المقرر أن يصل المفتي الحسين، لدولة الأمارات يوم الأحد الماضي؛ لكن عدم حصوله على تأشيرة، حال دون ذلك.