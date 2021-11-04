برلمان إثيوبيا يصادق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ٦ أشهر
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برلمان إثيوبيا يصادق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ٦ أشهر

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العرب اليوم - برلمان إثيوبيا يصادق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ٦ أشهر

برلمان إثيوبيا يصادق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ٦ أشهر
أديس أبابا - العرب اليوم

صادق البرلمان الإثيوبي على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر. يأتي ذلك في وقت يصل المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا، اليوم الخميس، فيما تزداد حدة التصعيد العسكري في إثيوبيا، بين الجيش الحكومي وقوات تيغراي مدعومة بقوات أورومو.

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برلمان إثيوبيا يصادق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ٦ أشهر برلمان إثيوبيا يصادق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ٦ أشهر



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