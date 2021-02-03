نشرت وزارة العدل الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزعيم "جبهة النصرة" المرتبط بتنظيم "القاعدة"، أبو محمد الجولاني، مذكرة بمكافأة الـ10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقالت الوزارة عبر صفحة "مكافأة من أجل العدالة" التابعة لها، متوجهة للجولاني: يمكنك أن تلبس "بذلة حلوة" أيها الوسيم، لكنك تبقى إرهابيا".

ودعت الوزارة إلى إسال أي معلومات عن الجولاني للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، عبر "تلغرام" أو "سكنال" أو "واتساب".

والصورة التي نشرتها الوزارة الأمريكية، كان نشرها أمس الصحفي الأمريكي مارتن سميث عبر حسابه على "تويتر"، معلقا عليها بالقول: "عدت للتو من زيارة إلى إدلب استغرقت 3 أيام، التقيت فيها مؤسس جماعة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وتحدثنا عن هجمات 11 سبتمبر، والقاعدة، وأمريكا".

وارتدى الجولاني في الصورة بذلة داكنة اللون من دون ربطة عنق في مظهر لم يعتد عليه الكثيرون.