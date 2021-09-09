محكمة التمييز الأردنية تؤيد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية الفتنة
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محكمة التمييز الأردنية تؤيد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية "الفتنة"

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العرب اليوم - محكمة التمييز الأردنية تؤيد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية "الفتنة"

محكمة التمييز الأردنية
عمان - العرب اليوم

محكمة التمييز الأردنية تؤيد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية "الفتنة"

 

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محكمة التمييز الأردنية تؤيد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية الفتنة محكمة التمييز الأردنية تؤيد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية الفتنة



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