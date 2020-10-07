أمير الكويت الجديد يختار شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد
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أمير الكويت الجديد يختار شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد

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العرب اليوم - أمير الكويت الجديد يختار شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد

أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح
الكويت - العرب اليوم

اختار أمير الكويت الجديد، نواف الاحمد الجابر الصباح، شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وسيتم ارسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غداً، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية

ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح. وكان الشيخ مشعل قد التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980.

وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة. وعينه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط. كما أصدر الشيخ جابر مرسومًا أميريًا بتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

 

 

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أمير الكويت الجديد يختار شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد أمير الكويت الجديد يختار شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد



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