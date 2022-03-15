المحكمة العليا الإسرائيلية تستمع إلى التماسين ضد قرار طرد سكان في مسافر يطا بعد عقدين من التأجيل

تستمع المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى إلى التماسين ضد قرار إسرائيل طرد سكان قرى في مسافر يطا بجنوب مدينة الخليل من منازلهم.وبحسب وكالة "معا" الإخبارية، فإنه من المتوقع أن تحدد المحكمة قريبا موقفها النهائي، بعد تأجيل القرار في هذه المسألة لنحو عقدين من الزمن، إذ أنه لسنوات، سعى مكتب المدعي العام والجيش الإسرائيلي لتأجيل الرد على الالتماسات، وأمرت المحكمة العليا الملتمسين بحذف التماساتهم، في حين تم تقديم طلبين جديدين في أوائل عام 2013، وسيتم الاستماع إليهما غدا.

وبعد قرار المحكمة المرتقب، "فإذا رأت قرار الطرد، فإن ذلك يعني تدمير 8 قرى ومحو أسلوب الحياة الذي نشأ في المنطقة على مدى أجيال عديدة".هذا وتزعم إسرائيل أن السكان الفلسطينيين يقومون باستخدام منطقة إطلاق النار، التي أعلنت على هذا النحو في أوائل الثمانينيات، وأنهم قبل الإعلان العسكري كانوا يقيمون مع مواشيهم فقط إقامة الموسمية.