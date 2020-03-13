وفاة 5 بينهم 3 أطفال في انهيار عقار بـ 15 مايو بسبب الطقس

لقي 5 أشخاص مصرعهم 3 أطفال وسيدتين، في انهيار عقار بمنطقة 15 مايو جنوب القاهرة، بسبب الطقس السيئ، ونقلت الجثث إلى المستشفى.

وانتقل رجال الحماية المدنية، إلى موقع الانهيار؛ للبحث عن جثث تحت الأنقاض.