وزير الخارجية الروسي يصرح أجريت محادثات مهمة مع الشيخ محمد بن زايد
آخر تحديث GMT13:32:03
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير الخارجية الروسي يصرح أجريت محادثات مهمة مع الشيخ محمد بن زايد

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الخارجية الروسي يصرح أجريت محادثات مهمة مع الشيخ محمد بن زايد

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
أبوظبي - العرب اليوم

وزير الخارجية الروسي يصرح أجريت محادثات مهمة مع الشيخ محمد بن زايد

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الخارجية الروسي يصرح أجريت محادثات مهمة مع الشيخ محمد بن زايد وزير الخارجية الروسي يصرح أجريت محادثات مهمة مع الشيخ محمد بن زايد



أخبار ذات صلة

GMT 12:05 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

الدبيبية يصرح توحيد المؤسسات الليبية أمر حتمي على البرلمان المساهمة فيه
العرب اليوم - الدبيبية يصرح توحيد المؤسسات الليبية أمر حتمي على البرلمان المساهمة فيه

GMT 12:01 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

الدبيبة يصرح سأتوجه إلى بنغازي بعد حصول حكومتي على ثقة البرلمان
العرب اليوم - الدبيبة يصرح سأتوجه إلى بنغازي بعد حصول حكومتي على ثقة البرلمان

GMT 11:49 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

الدبيبة يصرح نحن في حالة حرب ووقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب
العرب اليوم - الدبيبة يصرح نحن في حالة حرب ووقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب

GMT 11:47 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

الدبيبة يؤكد المحاصصة فرضت نفسها على تشكيل الحكومة المقبلة
العرب اليوم - الدبيبة يؤكد المحاصصة فرضت نفسها على تشكيل الحكومة المقبلة

GMT 11:46 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

رئيس حكومة الوحدة الليبية يصرح لست مرتاحا لتشكيل حكومة فيها 26 وزيرا
العرب اليوم - رئيس حكومة الوحدة الليبية يصرح لست مرتاحا لتشكيل حكومة فيها 26 وزيرا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تنسيقات متنوعة من هند صبري مواكبة خطوط الموضة بالأسلوب اللائق

القاهرة ـ العرب اليوم

تعتمد الممثلة التونسية، هند صبري، على تصاميم الأزياء الأنيقة بالأسلوب المتنوع؛ حيث تحرص على مواكبة خطوط الموضة بالأسلوب اللائق بالفتيات العربيات، ومن وحي أبرز إطلالاتها رصدنا لكُنَّ اليوم عدة أفكار لأزياء متنوعة يمكنكن اعتمادها في مظهركن اليومي وفي المناسبات. تُعتبر الأزياء المصنوعة من الجلد من أكثر القطع الفاخرة والمواكبة لخطوط الموضة، لذا اعتمدتها هند صبري في الكثير من الإطلالات؛ حيث تأنقت بمعطف من الجلد بدرجة الأحمر البرغندي مع قميص أبيض وتنورة صفراء بليسيه، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المنخفض بأسلوب ذيل الحصان، وفي إطلالة أخرى نسقت فستاناً أسود من الجلد المزين بنقوش حمراء صغيرة في الأطراف مع حزام عريض محدِّد للخصر، وأكملت مظهرها بحقيبة خضراء مميزة، كما اختارت فستاناً من الجلد الأسود بتصميم عملي مزين بحزام ناعم ل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:49 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

أجمل موديلات فساتين سهرة بالترتر موضة خريف 2021
العرب اليوم - أجمل موديلات فساتين سهرة بالترتر موضة خريف 2021

GMT 05:01 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

أجمل وجهات سياحية مثالية للاستكشاف في ربيع 2021
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية مثالية للاستكشاف في ربيع 2021

GMT 04:53 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

٨نصائح لاستخدام الألوان المشرقة في غرفة الجلوس
العرب اليوم - ٨نصائح لاستخدام الألوان المشرقة في غرفة الجلوس

GMT 05:21 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

بايدن يقيّد الهجمات بالطائرات المسيرة خارج أفغانستان وسورية والعراق
العرب اليوم - بايدن يقيّد الهجمات بالطائرات المسيرة خارج أفغانستان وسورية والعراق

GMT 09:07 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

أوبرا وينفري ترد على بعض التصريحات لميغان ماركل بخصوص وليدها
العرب اليوم - أوبرا وينفري ترد على بعض التصريحات لميغان ماركل بخصوص وليدها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:19 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل
العرب اليوم - منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل

GMT 11:36 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

آبل تضيف نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها بفرنسا
العرب اليوم - آبل تضيف نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها بفرنسا

GMT 21:51 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

توصيات بالعناية بالسيارة للتخلص من آثار الشتاء واستقبال فصل الربيع
العرب اليوم - توصيات بالعناية بالسيارة للتخلص من آثار الشتاء واستقبال فصل الربيع

GMT 21:26 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

"Rivian" الأميركية تكشف عن "R1T" المنافس الأقوى لـ "تسلا"
العرب اليوم - "Rivian" الأميركية تكشف عن "R1T" المنافس الأقوى لـ "تسلا"

GMT 06:09 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

آل الشيخ يعلق على أنباء تقدمه بعرض ضخم لشراء الزمالك
العرب اليوم - آل الشيخ يعلق على أنباء تقدمه بعرض ضخم لشراء الزمالك

GMT 21:36 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

مازيراتي تطرح نسخة هجين من أيقونتها Ghibli
العرب اليوم - مازيراتي تطرح نسخة هجين من أيقونتها Ghibli

GMT 16:54 2021 الإثنين ,01 آذار/ مارس

"فوكسكون" لتصنيع الإلكترونيات تدخل مجال السيارات الكهربائية
العرب اليوم - "فوكسكون" لتصنيع الإلكترونيات تدخل مجال السيارات الكهربائية

GMT 10:02 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

جينيسيس تطرح أول سيارة SUV كهربائية بالكامل نهاية العام الجاري
العرب اليوم - جينيسيس تطرح أول سيارة SUV كهربائية بالكامل نهاية العام الجاري

GMT 05:40 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

4 أنواع من الأحجار الكريمة تمنح مواليد "برج الأسد" الطاقة الإيجابية والسعادة
العرب اليوم - 4 أنواع من الأحجار الكريمة تمنح مواليد "برج الأسد" الطاقة الإيجابية والسعادة

GMT 01:31 2021 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

عرض سيارة مارادونا الفاخرة للبيع في مزاد علني
العرب اليوم - عرض سيارة مارادونا الفاخرة للبيع في مزاد علني

GMT 05:30 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

شركة "فيسبوك" تعكف على تطوير ساعة يد ذكية
العرب اليوم - شركة "فيسبوك" تعكف على تطوير ساعة يد ذكية

GMT 21:32 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني
العرب اليوم - تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني

GMT 12:31 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل

GMT 00:16 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

"طعام باباي الخارق" قد يكون مفتاح حماية الرواد من إشعاعات الفضاء ونقلهم إلى المريخ
العرب اليوم - "طعام باباي الخارق" قد يكون مفتاح حماية الرواد من إشعاعات الفضاء ونقلهم إلى المريخ

GMT 03:46 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

لبنى أحمد تكشف عن فوائد حجر اليشم في التأمل والسلام الداخلي
العرب اليوم - لبنى أحمد تكشف عن فوائد حجر اليشم في التأمل والسلام الداخلي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab