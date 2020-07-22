الرئيس التونسي يؤكد لن نقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية
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الرئيس التونسي يؤكد لن نقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الرئيس التونسي يؤكد لن نقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية

الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس - العرب اليوم

الرئيس التونسي يؤكد لن نقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية

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الرئيس التونسي يؤكد لن نقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية الرئيس التونسي يؤكد لن نقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية



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تتميّز بالأناقة الدائمة خصوصًا في إطلالاتها الرسمية

حِيل تعتمدها كيت ميدلتون لتكرار ملابسها حتّى ثلاث مرّات

لندن ـ العرب اليوم

لا تشتهر دوقة كمبريدج كيت ميدلتون فقط بإطلالاتها الراقية وذوقها الرفيع، من فساتينها التي تختارها من مجموعة Alexander McQueen أو المعاطف التي تتألق بها من تصميم Catherine Walker، وغيرها من العلامات التي تلجأ إليها لإختيار أزيائها، بل تشتهر كيت أيضاً بأنها تحتفظ بكل ملابسها لتكون على أهبة الإستعداد لإعادة تنسيقها والتألق بها مرّة أخرى وحتى لثلاث مرات وأكثر! تتميّز أزياء كيت ميدلتون بالأناقة الدائمة وخصوصاً في إطلالاتها الرسمية، لذلك تنجح في كل مرّة بأن تخطف الأنظار حتى وإن كانت إطلالتها قديمة، خصوصاً انها تحرص على إحداث بعض التعديلات في اللوك، سواء على القطع نفسها أو من خلال تبديل الأكسسوارات. تألقت كيت ميدلتون بمعطف من تصميم الكسندر ماكوين بنقشة التارتان لثلاث مرّات، في السنوات 2012 و2013 وفي 2019، في المرة الاولى والثانية نسقته مع الجزمة الم...المزيد

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