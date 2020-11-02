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سجال بين وزيرين إسرائيليين بسبب إجراءات مكافحة كورونا

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العرب اليوم - سجال بين وزيرين إسرائيليين بسبب إجراءات مكافحة كورونا

يسرائيل كاتس
القدس - العرب اليوم

 دعا وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى فتح الحوانيت خارج المجمعات التجارية ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وثم تلقى اعتراضا من وزير الصحة، يولي إدلشتاين، تخوفا من "كارثة صحية".

وكتب كاتس، يوم أمس الأحد، على صفحته في "فيسبوك":"حان الوقت لاتخاذ قرار بفتح حوانيت الشوارع يوم الثلاثاء القادم، والحاجة والمبرر متوفران وواضحان، كما أن انتشار الفيروس تراجع، وإصرار وزارة الصحة مبالغ فيه، ولا أساس واقعي له، ويقود إلى فوضى وانعدام مراقبة، ومن شأنه زيادة انتشار الفيروس، وينبغي رصد مراكز تناقل العدوى، وإنفاذ القانون في أماكن أخرى".

ورد إدلشتاين على كاتس، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، بالقول: "كل من يطالب ويعمل على إعادة سوق العمل، إنما سيأخذنا في نهاية المطاف الى إغلاق آخر والى كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية، أنا أتفهم ضائقة أصحاب المصالح التجارية والحوانيت، ومن واجبنا مساعدتهم وان نوفّر لهم قاعدة آمنة اقتصاديا، وأن نهتم لأجلهم فعليا وليس فقط من خلال التصريحات"، مشيرا إلى أن "فتح المرافق الاقتصادية بشكل سريع، يعني فرض إغلاق جديد"، ومؤكدا أن "اللامبالاة ستحكم بالإعدام على مصالح تجارية عديدة".

وأضاف إدلشتاين: "علينا الآن أن ننظر فقط الى ما حصل في ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، اليونان ودول أخرى، لنفهم أنه ممنوع فتح سوق العمل بهذه الطريقة، الأمر الذي من شأنه تدمير الاقتصاد بدلا من إعادة ترميمه".

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سجال بين وزيرين إسرائيليين بسبب إجراءات مكافحة كورونا سجال بين وزيرين إسرائيليين بسبب إجراءات مكافحة كورونا



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