الاتحاد الأوروبي يؤكد أن إنشاء لجنة دولية للتحقيق في إثيوبيا خطوة مهمة لمحاسبة الجناة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن إنشاء لجنة دولية للتحقيق في إثيوبيا، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لمحاسبة الجناة، وفقا لما نقلته العربية في نبأ عاجل.يأتي هذا فيما قالت الأمم المتحدة، إن جميع الأطراف في الصراع المتفاقم في شمال إثيوبيا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، داعية الحكومة الإثيوبية إلى وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، ووضع حد لأعمال العنف ووقف خطاب الكراهية الذي تنشره ضد عرقية تيجراي.ووفقا لما أفادت به «رويترز» قالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف.وأضافت في بداية الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، لمناقشة الوضع في إثيوبيا: «كثيرون محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي أو في أماكن مجهولة. هذا بمثابة اختفاء قسري، وهو أمر يثير قلقاً».