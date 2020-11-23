مقتل ستة عناصر من قوات الأمن الأفغانية في هجومين منفصلين

قُتل ستة عناصر وأصيب 12 آخرون من قوات الأمن الأفغانية في هجومين منفصلين لحركة طالبان المسلحة في إقليمي بغلان ونمروز ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية عن مصادر أمنية في إقليم بغلان ، أن مجموعة عناصر تابعة لحركة طالبان المسلحة نصبت كميناً للقوات الأمنية الأفغانية بالإقليم ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين، وتسبب في إلحاق الضرر بمركبات تابعة للجيش وفي ذات السياق لقى ثلاثة عناصر من الشرطة الأفغانية مصرعهم وأصيب ستة آخرون في هجوم مسلح على موقع أمني في منطقة تشاخانسور بإقليم نمروز جنوب غربي أفغانستان ، فيما لم تعلق حركة طالبان بعد على الهجوم .