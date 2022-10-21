لبنان يعلن عودة 6 آلاف نازح سوري إلى بلدهم الأسبوع المقبل

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، اليوم الخميس، أن 6 آلاف نازح سوري سيعودون إلى بلادهم الأربعاء المقب وقال شرف الدين​، في تصريح: "يوم الأربعاء المقبل ستتوجه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص، وسيوزع على دفعتين".