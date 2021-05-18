أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظةً اليوم الثلاثاء ١8 مايو / آيار 2021

يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

لحظة بلحظة: تطورات المواجهة بين "سيف القدس" و"حارس الأسوار".. اليوم الرابع

لحظة بلحظة.. متابعة متواصلة لآخر تطورات الحرب في الأراضي الفلسطينية في يومها الخامس

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السادس

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السابع.. تطوراتها لحظة بلحظة

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها الثامن

وزارة الصحة: إجمالي القتلى الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي 237، بينهم 213 في قطاع غزة، 23 في الضفة الغربية، قتيلان في القدس

"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تدعو إلى تصعيد الاشتباك المفتوح مع إ

إسرائيل بكل مواقع التماس بالضفةسرائيل تمدد توقيف معتقلين أردنيين تسللا إليها عبر الحدود الأردنية الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي: مقتل 150 من "حماس" وأكثر من 25 من "الجهاد الإسلامي" منذ بداية التصعيد

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 12 منزلا لقيادات في الفصائل الفلسطينية

إصابة طفلتين بقصف إسرائيلي لمنزل غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كتائب أبو علي مصطفى تعلن استهدافها تجمعا لدبابات إسرائيل في موقع ملكة العسكري شرق غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

كتائب القسام تقصف موقع إسناد "صوفا" بقذائف الهاون

مسيرة رام الله تصل الان لمدخل رام الله الشمالي قرب مستوطنة بيت ايل

"كتائب المقاومة الوطنية": المقاومة أحدثت نقلة كبرى في بنيانها ويمكنها أن تخوض القتال لأسابيع ولأشهر

الغارات الإسرائيلية استهدفت 11 منزلا في قطاع غزة منذ الصباح

كتائب القسام تقصف مستوطنة "أوفكيم" برشقة صاروخية

مجلس حقوق الإنسان: نقص في الأدوية بنسبة 46% وفي الإمدادات الطبية بنسبة 36% مما يهدد الحياة في غزة

حريق في منزل لعائلة أبو رجيلة في خزاعة شرق خانيونس بعد قصفه بقذيفة مدفعية

الضفة الغربية.. ارتفاع القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي إلى 23

مراسلنا: الطائرات الإسرائيلية دمرت 7 منازل في قطاع غزة صباح اليوم

طائرات إسرائيلية تستهدف منزلا لعائلة الشواف في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس

غارة جديدة للطائرات الحربية الإسرائيلية في محيط أرض السرايا وسط مدينة غزة

بوتين يدعو طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف العنف

مقتل فلسطيني بعد إطلاق النار عليه في الخليل بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن

مراسلتنا: إضراب شامل يعم مدن الضفة الغربية ويطال كافة مناحي الحياة

المدفعية الإسرائيلية تجدد قصفها شرق رفح وخانيونس

الجيش الإسرائيلي: تم رصد وإسقاط طائرة بدون طيار كانت تقترب من حدود البلاد في منطقة عيمق همعاينوت قرب طبريا

62 مقاتلة إسرائيلية تقصف 65 هدفا في غزة والفصائل ترد بإطلاق 90 صاروخا

الجيش الإسرائيلي: 6 قذائف أطلقت أمس من لبنان وانفجرت داخل الأراضي اللبنانية

غارة جوية إسرائيلية على أرض في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

إنذار بقصف العمارة المجاورة لمبنى وكالة المنارة، وإخلاء جميع الصحفيين العاملين في المبنى

إخلاء عمارة كحيل مقابل الجامعة الإسلامية تمهيدا لقصفها

صفارات الإنذار تدوي في نيتفوت وغلاف غزة

كتائب القسام تقصف "نتيفوت" برشقة صاروخية في رد أولى على العدوان الإسرائيلي فجر اليوم

غارة إسرائيلية تستهدف عمارة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة

غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للمقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

غارات إسرائيلية على غزة والفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية على مدن إسرائيلية



- القيادي في حماس موسى أبو مرزوق : الجيل الصهيوني القادم من خلال الملاجئ وصفارات الأنذار وصواريخ القسام لن يكون محارباً بل سيكون مترددا مربكاً خائفا من ذلك الملثم الذي فرض عليه حظر التجوال حينها لن تنفع هؤلاء القتله أمريكا ولا الغرب المنافق نحن إلى التحرير أقرب

هآرتس تؤكد "إنها أفشل عملية عسكرية أقدمت عليها "إسرائيل" ويجب أن تتوقف الآن"

الصحفي في هآرتس ألوف بن يقول أنه "في اليوم التاسع من عملية حارس الجدران تتجلى صورة الفشل للعملية العسكرية غير المبررة وتكشف عن الإخفاقات العسكرية المتتالية والتخبط السياسي في إدارة المعركة وآن الأوان لوقفها بدلا من البحث عن صورة انتصار وهمية يجب على نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار فورا"

كما وذكر موقع ماكو العبري أن العملية العسكرية في غزة قضت على النشاطات السياحية لهذا الصيف في "إسرائيل"

- اندلاع مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال على جدار الفصل العنصري في بلدة العرقة غرب مدينة جنين

- طائرات العدو تقصف مبنى في حي الرمال وسط مدينة غزة

- إضراب شامل اليوم في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام ٤٨ لمناحي الحياة التجارية والتعليمية بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة والمدارس والجامعات وكذلك المصارف ووسائل النقل العام احتجاجا على العدوان المتواصل ضد القدس وغزة

- حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة

- قوات الاحتلال: 62 طائرة محملة بـ110 قنابل استهدفت 65 هدفا في #غزة الليلة الماضية

- غارة جوية صهيونية على أرض في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع #غزة

- الاحتلال يعمل على تدمير البنى التحتية في قطاع #غزة وتغيير ملامحه، من خلال القصف المتواصل بالصواريخ المتفجرة ذات القدرة التدميرية الكبيرة

- مدفعية الاحتلال تطلق قذائف صوتية تجاه المناطق الحدودية ببلدتي خزاعة والشوكة شرقي محافظتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة

- قوات الاحتلال تعلن إسقاط طائرة دون طيار حاولت اختراق الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة

- إضراب شامل يعم مدينة أم الفحم المحتلة

- إعـلام العدو: حريق في مبنى وسط مدينة بئر السبع جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة

- يـديـعـوت أحـرونـوت تؤكد فشل الإستخبارات الإسرائيلية في توقع التصعيد الأخير ولم تتوقع ان يكون في هذا الحجم وان حماس اعدت نفسها للذهاب للحرب هذا الفشل ادى إلى عدم القدرة على اغتيال قادة القسام من الصف الاول ولا نجاح خدعة الأنفاق.

وأضافت يـديـعـوت أحـرونـوت أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن جيدة بما يكفي لضرب مستودعات صواريخ حماس في المجموع وصل التنظيم إلى ما يقرب من 3500 صاروخ تم إطلاقه في أقل من أسبوع وهو أعلى عدد تم إطلاقه على "إسرائيل" في مثل هذا الوقت.

- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن: "رصدنا وأسقطنا طائرة مسيرة على الحدود في منطقة وادي العيون في الأغوار".

- الزوارق الحربية تطلق عدد كبير من القذائف باتجاه الشاطئ غرب خانيونس ورفح

- فلسطينيون يغلقون الطرقات أمام المستوطنين في بلدة الطيرة بالداخل المحتل مع انطلاق #الإضراب_الشامل

- الزوارق الحربية الاسرائيلية تطلق عددًا كبيرًا من القذائف باتجاه الشاطئ غرب #خانيونس و #رفح جنوب قطاع #غزة

- طائرات الاحتلال تستهدف منزلا يعود لآل الشواف في المنطقة الشرقية لخانيونس

- أنباء أولية عن محاولة طعن في الخليل

- إضراب شامل في مدينة سخنين المحتلة

- اعلام العدو: محاولة طعن قرب المسجد الابراهيمي في الخليل وتحييد المنفذ

- طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وتغير على منطقة الزرقا شمال شرق غزة

- كتائب المقاومة الوطنية تعلن استهداف موقع اسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية قبل قليل رداً على العدوان ومجازر الاحتلال

- كتائب أبو علي مصطفى تعلن استهدافها تجمعا لدبابات الاحتلال في موقع ملكة العسكري شرق غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

- صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

- صفارات الإنذار تدوي جنوب عسقلان

- وزارة الصحة الفلسطينية : استشهاد الشاب الذي أطلقت قوات الاحتلال النار عليه اليوم في مدينة الخليل

- الاحتلال يدمر منزلاً لعائلة الجزار في شارع عوني ضهير في حي الجينية وسط رفح جنوبي قطاع #غزة

- كتائب القسام تقصف مستوطنة "اوفكيم" الاسرائيلية برشقة صاروخية

- اعلام العدو: الجمهور "الإسرائيلي" يثق برواية حــمــاس أكثر من ثقته برواية جيشنا وحكومتنا جمهورنا بات ينتظر بيانات الناطق العسكري لـحــمـاس ويعمل على أساسها

- طائرة مسيرة تستهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع

- غارة اسرائيلية جديدة على حي الشجاعية شرق مدينة #غزة

- نادي الأسير الفلسطين يؤكد نقل الأسير #مروان_البرغوثي لقسم العزل في سجن أيالون بعد دعوته للتصدي للاحتلال

- الإعلام الإسرائيلي يؤكد سقوط وابل كثيف من الصواريخ اطلق من غزة باتجاه عسقلان

- كتائب القسام تقصف موقع إسناد "صوفا" بقذائف الهاون

- الصحة الفلسطينية تعلن عن إرتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 213 شهـيدًا بينهم 61 طفلاً و 36 سيدة و16 مسناً إضافة إلى 1442 إصابة بجروح مختلفة منذ بدء العدوان الحالي على قطاع غزة

- مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت لحم بالضفة الغربية

- كتائب القسام: قصفنا مستوطنة "سديروت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل رداً على استمرار العدوان

- مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بيت إيل

- مسيرة حاشدة في رام الله في طريقها للاشتباك مع الاحتلال في "يوم فلسطين الكاملة"

وكالة شهاب:

#عاجل إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق بقنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال على مسيرة غربي جنين

- كتائب القسام تقصف تحشدا لجنود العدو قرب زيكيم برشقة صاروخية

اعلام العدو يؤكد اصابة مستوطن بجروخ بالغة في شاطئ عسقلان بشظايا قذيفة صاروخية اطلقت من غزة

-كما حدثت مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال في #مخيم_شعفاط في #القدس المحتلة

-مسيرات في الضفة الغربية عقب صلاة الفجر بالتزامن مع دعوات للإضراب الشامل اليوم في الأراضي الفلسطينية

-وزيرة الصحة الفلسطينية تدق ناقوس الخطر وتؤكد أن القطاع الصحي في غزة يعاني وضعا صعبا جدا وشاحنة مستلزمات طبية في طريقها إلى مراكز الوزارة في القطاع.

وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في مدينة #الخليل

-جيش الاحتلال يقول إن جنديا إسرائيليا نقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ في معبر إيريز

-وسائل إعلام إسرائيليّة بلّغت عن سقوط 14 إصابة من بينها 4 خطرة في إصابة مباشرة لمعمل تغليف في أشكول

كتـ ـائب القـ ـسام تطلق الآن رشقات صاروخية باتجاه أسدود وعسقلان وبئر السبع رداً على استهداف المدنيين وترويع الآمنين