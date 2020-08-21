رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يؤكد أن الأجهزة الأمنية العراقية بحاجة للتدريب والتطوير
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رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يؤكد أن الأجهزة الأمنية العراقية بحاجة للتدريب والتطوير

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العرب اليوم - رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يؤكد أن الأجهزة الأمنية العراقية بحاجة للتدريب والتطوير

رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي
بغداد - العرب اليوم

رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يؤكد أن الأجهزة الأمنية العراقية بحاجة للتدريب والتطوير

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رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يؤكد أن الأجهزة الأمنية العراقية بحاجة للتدريب والتطوير رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يؤكد أن الأجهزة الأمنية العراقية بحاجة للتدريب والتطوير



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