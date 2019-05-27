السلطات الفرنسية تعلن توقيف المشتبه به الثاني في اعتداء ليون

أعلن عمدة مدينة ليون الفرنسية، جيرار كولومب، اليوم الاثنين، اعتقال السلطات لشخص ثان يشتبه بتورطه في اعتداء الطرد المفخخ الذي تعرضت له مدينة ليون، يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح.

وقال جيرار كولومب، خلال مقابلة مع قناة "بي.إف.إم" "لقد تم اعتقال شخص ثان متورط بالاعتداء".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، قد أعلن في وقت سابق أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم في مدينة ليون الجمعة الماضية، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقال كاستنير في تغريدة، على حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "فيما يخص قنبلة ليون، للتو تم القبض على مشتبه به".

والجمعة الماضية، ترك شخص قنبلة في شارع تسوق للمشاة في مدينة ليون الفرنسية، وأسفر انفجارها عن إصابة 13 شخصا بجروح.