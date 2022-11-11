الحكومة الإثيوبية تعلن أن 70% من منطقة تيغراي الشمالية أصبحت تحت سيطرتها

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن 70% من منطقة تيغراي الشمالية أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الاتحادي. وقال مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي رضوان حسين عبر "تويتر" إن "70% من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية".