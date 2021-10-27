الحوثيون يسيطرون على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب بعد اتفاق مع القبائل
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الحوثيون يسيطرون على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب بعد اتفاق مع القبائل

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العرب اليوم - الحوثيون يسيطرون على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب بعد اتفاق مع القبائل

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مأرب ـ العرب اليوم

قالت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، إن جماعة "أنصار الله" الحوثية سيطرت على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب اليمنية بعد اتفاق مع القبائل.

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الحوثيون يسيطرون على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب بعد اتفاق مع القبائل الحوثيون يسيطرون على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب بعد اتفاق مع القبائل



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