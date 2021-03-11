مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية روسيا وقطر وتركيا في الدوحة

يعقد وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والتركي مولود تشاووش أوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماع ثلاثي بينهم في الدوحة.