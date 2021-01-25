إيران ترد على تصريحات وزير الخارجية السعودي وتوجه دعوة إلى الرياض

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، داعية الرياض إلى "الابتعاد عن دوامة العنف المفرغة وتجاهل الأمن الإقليمي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مؤتمر صحفي، "موقفنا واحد تجاه جميع الجيران.. نسعى إلى إنشاء آلية عمل إقليمية ومحلية وإطار للتعاون في المنطقة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف خطيب زاده، "موقفنا لم يتغير، إذا ابتعدت السعودية عن الحلقة المفرغة للعنف وتجاهل الأمن الإقليمي والتعاون فقط مع القوى الأجنبية، فمن المؤكد أن أحضان إيران منفتحة منذ البداية، هناك ضرورة لتغيير النظرة والتحلي بالشجاعة من قبل السعودية".

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد "ثقته إزاء التزام الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص الاتفاق النووي الإيراني"، داعيا إيران إلى "تغير سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

كما وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن بلاده لم تشن حروبا بالوكالة في المنطقة لأن إيران لا تمتلك وكلاء في المنطقة، بل تمتلك أصدقاء.

وقال ظريف، في تصريحات مع صحيفة "إطلاعات"، إن إسرائيل لم تتمكن من توفير الأمن لنفسها، ولن تتمكن من ضمان أمن الخليج، مضيفا: "نقول لدول الخليج إن إسرائيل قادمة لزعزعة أمنكم ولتجعل من أرضكم حدودا لحربها، نقول لدول الخليج إن ترامب وصفكم بالبقرة الحلوب وهذا وصف أليم، وستكون إسرائيل أسوأ لكم من ترامب".