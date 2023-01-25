مقتل 4 أطفال وإصابة امرأتين إثر انفجار غاز جنوب غرب باكستان

قتل أربعة أطفال وأصيبت امرأتان، إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز داخل منزل بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان. وقالت مصادر محلية، إن الحادث وقع بمنزل في مدينة كويتا عندما حاول أحد أفراد الأسرة إشعال مدفأة،