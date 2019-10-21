أوضح نائب رئيس الحكومة المستقيل غسان حاصباني الخبر المتداول عن أنّه اقترح فكرة وضع رسم على الواتساب على وزير الاتصالات محمد شقير شارحًا الموارد المالية التي تتأمن من خلال الرسم الجديد.

وقال في تغريدة عبر تويتر: "طالبت دوماً بتطبيق القانون 2002 الذي ينظم قطاع الاتصالات ويحرره من قبضة احتكار الدولة الذي ادى الى التدهور الحاصل اليوم ولم اطالب بوضع ضريبة على الـ Whatsapp كما يدعي زوراً بعض المغرضين".