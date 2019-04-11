إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان

أفادت قناة "العربية" بأنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان من سجن "كوبر".

وأفاد شاهد لـ"رويترز"، اليوم الخميس، بأن قوات من الجيش داهمت مقر ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" التي يتزعمها الرئيس السوداني عمرالبشير في الخرطوم.

وقالت مصادر "العربية"، إنه جرى اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من "البشير".

وتدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

وصباح اليوم، أفادت الإذاعة السودانية الرسمية، بأن بيانًا هامًا سيصدر عن القوات المسلحة.

ومع ترقب البيان "الهام" الذي سيصدره الجيش السوداني، ناشد تجمع نقابي السودانيين، الالتحاق بالمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع، اليوم، وسط العاصمة الخرطوم.