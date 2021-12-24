الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى نبذ الخلافات بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها

بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها في البلاد، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، الليبيين إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.