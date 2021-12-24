الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى نبذ الخلافات بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها
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الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى نبذ الخلافات بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها

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العرب اليوم - الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى نبذ الخلافات بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها

الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى نبذ الخلافات بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها
واشنطن - العرب اليوم

بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها في البلاد، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، الليبيين إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

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الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى نبذ الخلافات بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى نبذ الخلافات بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها



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