السودان يؤكد ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق
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السودان يؤكد ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق

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العرب اليوم - السودان يؤكد ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق

سد النهضة
الخرطوم - العرب اليوم

 السودان يؤكد ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق

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arabstoday
المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

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السودان يؤكد ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق السودان يؤكد ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق



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