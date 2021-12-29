اللجنة المركزية لحركة فتح تعلن أن لقاء عباس مع غانتس خطوة جدية لوقف ممارسات إسرائيل التصعيدية
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اللجنة المركزية لحركة فتح تعلن أن لقاء عباس مع غانتس خطوة جدية لوقف ممارسات إسرائيل التصعيدية

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العرب اليوم - اللجنة المركزية لحركة فتح تعلن أن لقاء عباس مع غانتس خطوة جدية لوقف ممارسات إسرائيل التصعيدية

اللجنة المركزية لحركة فتح تعلن أن لقاء عباس مع غانتس خطوة جدية لوقف ممارسات إسرائيل التصعيدية
رام الله - العرب اليوم

اللجنة المركزية لحركة فتح تعلن أن لقاء عباس مع غانتس خطوة جدية لوقف ممارسات إسرائيل التصعيدية
 

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اللجنة المركزية لحركة فتح تعلن أن لقاء عباس مع غانتس خطوة جدية لوقف ممارسات إسرائيل التصعيدية اللجنة المركزية لحركة فتح تعلن أن لقاء عباس مع غانتس خطوة جدية لوقف ممارسات إسرائيل التصعيدية



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