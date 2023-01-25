مقتل شخصين في تحطم طائرة عسكرية فلبينية

أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية تابعة له أثناء رحلة تدريبية، ومقتل شخصين كانا على متنها. وقال متحدث باسم الجيش إن الطائرة من طراز (إس إف 260) أقلعت من قاعدة عسكرية في منطقة سانجيلي صباح اليوم