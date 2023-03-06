أوكرانيا تعلن إسقاط 13 مسيرة خلال ساعات الليل

أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني أنه تم إسقاط 13 من أصل 15 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا خلال ساعات الليل الماضية.

ومنذ سبتمبر 2022، تقول كييف إن روسيا نفذت مئات الهجمات ضد أهداف أوكرانية بأسلحة إيرانية الصنع، وذلك قبل أن تعترف إيران في نوفمبر الماضي، بأنها زودت روسيا بطائرات مسيرة.

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق أن الطائرات المسيرة الإيرانية أرسلت قبل أشهر قليلة من بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

واستخدمت موسكو هذه الطائرات لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية، ما دفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفرض عقوبات على طهران.