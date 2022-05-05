وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات حربية تابعة للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير عدد من الأهداف التابعة لقوات حكومة كييف خلال الليلة الماضية، ضمن إطار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة قدمها صباح اليوم الخميس، بأن القوات الجوفضائية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة عتادا جويا في مطار "كاناتوفو" العسكري قرب مدينة كيروفوغراد (كروبيفنيتسكي) وسط أوكرانيا، ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة نيقولايف (ميكولايف) جنوب البلاد، ومستودعا للوقود المخصص للآليات العسكرية الأوكرانية في منطقة جوفتنيفويه في مقاطعة نيقولايف.

وأشار المتحدث إلى أن القصف الروسي طال أيضا مركز قيادة للواء الدبابات الـ17 في الجيش الأوكراني وأربع مناطق لحشد العسكريين والآليات الحربية، بالإضافة إلى مستودعين للمعدات العسكرية والتقنية في مطار عسكري قرب مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ولفت كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي خلال الليل الماضي شن أيضا غارات على 93 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية الأوكرانية، بينما استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية مركزي قيادة للجيش الأوكراني وبطارية للمدفعية ومنصتي إطلاق ومركبة خاصة بالنقل والحشو لمنظومة "توتشكا أو" الصاروخية.

وأكد كوناشينكوف أن المدفعية الروسية استهدفت 32 مركز قيادة وخمسة مستودعات للذخيرة و403 نقاط حصينة ومناطق لحشد العسكريين والآليات الحربية و51 موقعا للمدفعية، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تقدر خسائر الجانب الأوكراني جراء هذه الضربات بـ"أكثر من 600 قومي و61 قطعة من السلاح والعتاد".

كما أعلن المتحدث عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الأوكراني فوق جنوب البلاد، إحداها من طراز "سو-24" في محيط جزيرة زمييني (جزيرة العثبان) في البحر الأسود، والثانية من طراز "سو-27" في محيط قرية إينغوليتس في مقاطعة خيرسون، والثالثة من طراز "سو-25" في محيط قرية كوشيفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

كما أكد كوناشينكوف تدمير 14 طائرة مسيرة للجيش الأوكراني خلال الليل الماضي في أجواء مقاطعتي خاركوف وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منها طائرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2" تم إسقاطها فوق جزيرة زمييني.

وصرح المتحدث بأن القوات الروسية اعترضت أيضا مقذوفتين من طراز "سميرتش" في محيط مدينة فاسيليفكا وقرية تاراسوفكا.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 149 طائرة و112 مروحية و726 طائرة مسيرة و288 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2834 دبابة ومدرعة و325 راجمة صواريخ و1306 مدافع ومدافع هاون، بالإضافة إلى 2646 مركبة عسكرية خاصة.