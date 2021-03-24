أردوغان يصرح سنواصل جهودنا حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤها بمعنى الكلمة ونقف إلى جانب شعبها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاءأن تركيا ستواصل جهودنا حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤها بمعنى الكلمة ونقف إلى جانب شعبها، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

من جهة اخرى قال الرئيس التركي إنه بفضل الدعم الذي قدمته بلادنا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا من جديد على التطلع للمستقبل بأمل.