ارتفاع واردات السعودية من تركيا في أغسطس بواقع 140 مليون ريال وتركيا تصبح أكبر مصدر للمملكة

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن واردات السعودية من تركيا زادت في أغسطس، رغم مقاطعة غير رسمية اكتسبت زخما مع مطالبة رجال أعمال وتجار تجزئة سعوديين بفرض حظر على الواردات التركية.