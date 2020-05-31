حصيلة الإصابات اليومية بكورونا تقفز إلى أكثر من ألف في عمان

إعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في قفزة كبيرة مقارنة مع 603 إصابات في اليوم السابق