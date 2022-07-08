أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلة روسية تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية من طراز "سو-35" لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-25" و"ميغ-29" بالقرب من قرية "لازاريفكا".