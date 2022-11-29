الجيش الصيني يبعد طراداً أميركياً قرب بحر الصين الجنوبي

أعلن ​الجيش الصيني​ أنه أبعد طراداً أميركياً "دخل بشكل غير قانوني" إلى المياه القريبة من جزر سبراتلي في ​بحر الصين الجنوبي​، وأنه راقب الطراد لدى دخوله، وأبعده بواسطة طراد صواريخ إلى خارج المنطقة.

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي في الجيش الصيني تيان يون لي، إن "أفعال ​الجيش الأميركي​ تنتهك بشكل خطير السيادة والأمن الصينيين".